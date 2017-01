Ny hjemmesmell for LHK

Før søndagens møte mot Skrim uttalte Truls Roaas, tidligere trener i LHK, og nå universitetslektor i kroppsøving- og idrettsvitenskap ved Nord universitet at han krevde mer at Levanger HK.

Roaas mente det hadde svingt for mye. Han krevde blant annet at jentene måtte gi 100 prosent innsats gjennom hele kampene, og at de måtte bli mer disiplinerte.

Møtte topplag

Én seier på seks hjemmekamper var fasiten til Levanger Håndballklubb denne sesongen før møtet med Skrim. Gjestene lå på fjerdeplass på tabellen, men tapte noe overraskende for LHK i høst.

– LHK har alt å vinne. Så lenge jentene er offensive og viser entusiasme, så kan det gå. Det kommer til å bli en jevn og interessant kamp på søndag, sa Truls Roaas før kampen.

Innsatsen var ikke noe å si på hos LHK, men disiplinen var til tider fraværende den første halvtimen. Mange feil i angrep førte til at LHK ble kontret i senk.

Lå under til pause

LHK havnet tidlig bakpå, og lå under med tre mål etter seks minutter. På det meste lå LHK under med fem mål i løpet av omgangen, men en god avslutning førte til at stillingen var 14-16 til pause. ¨

Etter sidebytte var gjestene klart best. Et tamt hjemmelag, som hverken var gode i forsvar eller angrep fikk det svært tøft. Ti minutter ut i omgangen ledet Skrim 16-24. Det skyldtes delvis en taktisk bommert fra trenerbenken.

Utover i omgangen ble det noe bedring hos LHK, men vertene klarte aldri å hente inn Skrims forsprang. Dermed måtte de 317 tilskuere se at LHK tapte sin femte strake seriekamp i Trønderhallen. Kampen endte 27-33.