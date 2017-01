Quebec fikk verdenscupfinalen i langrenn

Tjumen ble fratatt rennene som følge av dopingavsløringene i de mye omtalte McLaren-rapportene. Det internasjonale skiforbundet (FIS) har den siste tiden jobbet med å finne en ny arrangør.

Søndag kveld opplyste FIS at valget har falt på Quebec.

Trondheim, Kuusamo og Östersund skal også ha meldt interesse for å overta arrangementet.

Finalene er terminfestet til perioden fra 16. til 19. mars.

- Vi håper selvsagt at det blir Trondheim som får disse rennene. Det hadde vært bra både for norsk skisport og for finalens skyld, sa Norges landslagstrener Tor Arne Hetland nylig.

Han fikk ikke viljen sin.