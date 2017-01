Tande best, Stjernen på 24.

Kamil Stoch ble for god, men Daniel-André Tande hoppet seg opp fra 5.- til 2.-plass etter et kjempehopp i finaleomgangen i verdenscuprennet i Wisla søndag.

Tande hoppet sju meter kortere enn Stoch, som også vant rennet lørdag, i første omgang. I annen omgang utlignet han det med å hoppe seks og en halv meter lenger enn polakken. Det skilte 1,2 poeng mellom dem til slutt.

Polsk rekord

Stoch fikk 271,7 poeng etter hopp på 135,5 og 128 meter, mens Tande hadde 270,5 etter hopp på 128,5 og 134,5 meter.

Stoch sikret sin femte seier på hjemmebane. Det er polsk rekord, for Adam Malysz stoppet på fire seirer hjemme i Polen.

Det var dårligere forhold i finaleomgangen enn det hopperne fikk i første omgang, og det forteller det meste om Tandes prestasjon da han klinket til med dagens beste hopp da det gjaldt som mest.

Dagens beste

- Et kjempehopp! Dagens beste hopp, uten tvil, ropte NRK-ekspert Johan Remen Evensen etter at Tande var kommet vel ned til klar ledelse.

Han holdt unna for alle de hardeste konkurrentene, bortsett fra Stoch som virkelig er i storform for tiden.

Stjernen uheldig

Johann André Forfang sikret sjetteplassen etter to gode hopp i Wisla søndag kveld. Han fikk 253,2 poeng. Robert Johansson hoppet seg opp fra 13.- til 9.-plass med 249,3 poeng. Han fikk også bortimot full klaff i finaleomgangen. Det er personlig rekord for nordmannen i renn med to omganger, for annenplassen han sikret seg i Innsbruck i hoppuka ble bare hoppet med en omgang.

Anders Fannemel endte som nummer 13, mens Andreas Stjernen var uheldig med forholdene og ble nummer 24.

Tom Hilde og Halvor Egner Granerud klarte ikke å kvalifisere seg til finalehoppingen.