Silje Waade forlenger med Byåsen

Silje Waade (22) fra Stjørdal har skrevet under en ny treårsavtale med Byåsen.

Det melder Adresseavisen mandag.

Beste for utviklingen

Flere klubber har vært interessert i 22-åringen som fikk sitt store internasjonale gjennombrudd med storspill da Norge tok EM-gull i desember, men Waade er klar på at flere år i Byåsen-trøya er det beste for hennes utvikling.

For Byåsen er forlengelsen ekstra viktig i og med at Emilie Høgh Arntzen har gitt beskjed om at hun er ferdig i klubben etter inneværende sesong.

Waade er opptatt av at Byåsen må erstatte Arntzen:

– Hvis vi skal være med å kjempe om medaljer i eliteserien og å spille jevnt med lag ute i Europa, er vi nødt til å erstatte Emilie, konstaterer stjørdalsjenta overfor avisa.

E-cup-bragd

Waade og Byåsen hadde grunn til å juble også søndag. Håndballjentene fra Trondheim detonerte en aldri så liten bombe da russiske Rostov-Don ble slått 29-24 i EHF-cupen. Russerne, med Katrine Lunde på laget, var store favoritter foran kampen i Trondheim Spektrum, men fikk det tøft mot et hardtarbeidende Byåsen. Waade & Co. står nå med én seier og ett tap på to kamper i Europacupen.

Kommende helg kommer Byåsen til Trønderhallen i Levanger når ERD HC er motstander i EHF-cupen.