Julie får drømmen oppfylt – skal til junior-VM

– Det er dette som har vært målet denne sesongen, nemlig å bli tatt ut til VM. Det er veldig artig at jeg får representere Norge i junior-VM, sier Julie Victoria Berg til Trønder-Avisa.

Den talentfulle skiløperen fra Leksvik har hatt en meget god vinter, og har vært i toppen i flere renn denne sesongen.

På pallen i Norgescupen

I helgas Norgescuprenn ble hun nummer tre på fredagens skøyterenn, 25.-plass på sprinten og sjuendeplass på klassiskrennet. I uttaksrennet i Lillehammer før jul leverte Berg to åttendeplasser.

– Jeg er egentlig godt fornøyd med helga. Det var veldig artig med den tredjeplassen, men jeg skulle gjerne sett at jeg var litt høyere på lista på sprinten. Søndag var det veldig tett, men jeg tapte en del poeng i sammenlagtcupen der også, sier Berg.

Eneste nordtrønder til VM

Mandag skulle Norges Skiforbund offentliggjøre hvilke løpere som skal representere Norge i det kommende junior-VM. Der ble det klart at Berg får sjansen i rennene som arrangeres i Park City, USA 30. januar til 5. februar. Sprint, fem kilometer fristil, 10 km skibytte, samt stafett står på programmet hos jentene.

– Jeg har lyst til å prestere best mulig, og få til et bra skirenn. Plasseringene tar jeg deretter. Det er et høyt nivå på konkurrentene, så jeg vet ikke hva jeg kan forvente plasseringsmessig, sier Leksvik-løperen.

Allerede fredag setter Berg seg på flyet som skal ta henne over dammen til USA. Grunnen til at skiløperne reiser så tidlig, er på grunn av at utøverne skal kunne akklimatisere seg. Konkurransene går nemlig 2000 meter over havet.

Norges Skiforbund har tatt ut 15 utøvere til årets junior-VM i langrenn i Park City i USA.

Disse stiller for Norge:

Kvinner

Marthe Mæhlum Johansen, Østre Toten Skilag

Martine Lorgen Øvrebust, Stordal IL

Mathilde Myhrvold, Vind IL

Martine Engebretsen, IL Heming

Karoline Simpson- Larsen, Vargar IL

Marthe Klausen, Konnerud IL

Julie Victoria Berg, Leksvik IL

Kristine Stavås Skistad, Konnerud IL

Menn

Thomas Bucher-Johannessen, Fossum IF

Herman Martens Meyer, Frogner IL

Thomas Helland Larsen, Fossum IF

Petter Stakston, Søre Ål IL

Jon Rolf Skamo Hope, Hyen IL

Harald Østberg Amundsen, Asker SK

Jo Svinsås, Rindal IL

Konkurranseprogram

31. januar: Sprint klassisk

1. februar: 10/15 km fri teknikk

3. februar: Skiathlon 10/20 km

5. februar: Stafett