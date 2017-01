Sesongen over for Sigrid Ekran

Det opplyser Ekran selv i et innlegg på sin Facebook-profil.

– Et ligament i det høyre kneet mitt er ødelagt. Jeg hadde et uhell med sleden min igår, og det betyr enden på sesongen for min del, skriver Ekran i innlegget.

– Trist

– Jeg er trist akkurat nå, men hundene har det bra og er klar for løp. Jeg er derfor stolt over å sende Erlend Johannessen, Thea Mortensen, Tale Nedberg og Geir Skillebekk ut i løypene med dem, skriver hun videre, og takker Olympiatoppen for deres ekspertise i saken.

Ekran har så langt ikke besvart Trønder-Avisas henvendelser.