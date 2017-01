Her kan du se Northug gå skirenn for første gang på halvannen måned

Mosbyggen har ikke gått et eneste skirenn siden han brøt minitouren i Lillehammer i starten av desember. Northug måtte stå over Tour de Ski, og mange fryktet at også VM i Lahti om en drøy måned ville ryke.

Nå har 31-åringen nettopp gjennomført et høydeopphold, og skal bruke denne helga på å gå seg i form, først i Norgescupen på Sjusjøen lørdag, deretter på Uglarennet i Trondheim søndag.

Se direktesendingen fra Norgescupen i videovinduet. Herrenes 15-kilometer i fri teknikk starter klokka 12.30.