Norge lekte seg til VM-kvartfinale

Venstrehåndsskytteren banket inn ballen på bestilling.

Skogrand tok VM-gull i 2015 og EM-gull i høst for de norske håndballjentene.

Det er et stykke til VM-finalen for gutta, men at det kan ende i medalje er det liten tvil om.

Tangen har fått et løft etter flyttingen til Danmark i sommer. Bergenseren som ble en YouTube-hit for ni år siden med et friskt straffekast, har nå inntatt den internasjonal storscenen som senior.

Det tikker nok sikkert inn et tilbud fra den tyske bundesligaen om ikke lenge.