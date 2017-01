Pallen glapp for Johan Kjølstad i Sveits

Det ble en bra dag for de norske løperne under langløpet La Diagonela i Sveits lørdag. Det var norsk flagg ved siden av fire av de fem øverste plasseringene.

Den øverste plassen gikk imidlertid til russiske Ilja Tsjernousov, som vant sesongens femte renn i Ski Classics etter en sterk avslutning på det 52 km lange løpet.

Rørt Pettersen etter tøft år

Tord Asle Gjerdalen var nærmest russeren, og sikret seg andreplassen. Men den mest fornøyde var Øystein Pettersen. Han sikret seg knepent tredjeplassen i duell med eknesbyggen Johan Kjølstad, som representerer Team United Bakeries.

– Det har vært et tøft år. Et bra resultat i dag betydde mye for meg, familien og laget mitt. Jeg er så glad for å være tilbake. Det har vært en lang reise, men jeg er tilbake, sa en tydelig rørt Pettersen i et intervju vist på NRK.

Pettersen har mange tøffe sesonger bak seg. Etter at han gikk ut av landslaget, har han slitt mye med sykdom. Lørdag var han tilbake i god form.

Nesten på hjemmebane

Russiske Tsjernousov lå i front i hele avslutningen og sikret seieren for Pioneer Investments.

– Det er min første seier i Ski classics. Jeg er veldig glad. Jeg har bodd her i fire år, så det er nesten som hjemmebane for meg. Jeg er veldig glad, sa Tsjernousov.

Tord Asle Gjerdalen var den eneste som klarte å holde følget med Tsjernousov, men hadde ingen mulighet til å ta seg forbi. Dermed ble det 2.-plass, som i fjor, for Gjerdalen.

– Taktikken var å være i gruppa med de ti beste og sprinte de siste 1,5 kilometerne. Tsjernousov var veldig sterk. Jeg prøvde å utfordre ham noen ganger, men han var for sterk. Jeg hadde gode ski og gode lagkamerater, men han var for sterk, sa Team Santander-løper Gjerdalen.

Slind på fjerde

Katerina Smutná vant komfortabelt i kvinneklassen. Hun vant med det sitt andre Ski Classics-løp på rad. Sammenlagtleder Britta Johansson Norgren kom på 2.-plass - et drøyt minutt bak Smutná. Sara Lindborg tok den siste pallplassen.

Fem minutter og 20 sekunder etter kom Astrid Øyre Slind i mål på fjerdeplass.

Fem av totalt 13 løp er nå gjennomført i langløpscupen Ski Classics. Neste helg er det 70 kilometer som venter i klassikeren Marcialonga.