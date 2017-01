Her stikker Northug til skogs – igjen

31-åringen fra Mosvik er på vei til å finne tilbake til formen etter det lange avbrekket som følge av treningssmellen i november.

I helga deltok han på sine to første konkurranser siden minitouren i Lillehammer i starten av desember.

Stakk til skogs både lørdag og søndag

I lørdagens Norgescuprenn på Sjusjøen ble han nummer 26 på 15 kilometer fri teknikk. Søndag ble han nummer to, bak Johannes Høsflot Klæbo, på samme distanse under Uglarennet i Trondheim.

Det er grunn til å tro at Petter Northug jr. er godt i rute med tanke på det som skal skje i Lahti om en drøy måned. Men fortsatt vil han ikke si noe om egen form.

Lørdag snakket han raskt med arrangøren på Sjusjøen om løpet, men stakk til skogs rett etterpå uten at pressen fikk snakke med ham.

Det samme skjedde søndag. Da tok han på seg skiene og gikk i retning sitt eget hjem på Byåsen, bare minutter unna arenaen.

– Ingen bevisst strategi

Manager Are Sørum Langås gjorde et forsøk på at pressen skulle få sitt denne gangen, men en fokusert Northug svarte ikke på noen spørsmål på tur bort fra arenaen.

– Det er ingen bevisst strategi fra vår side. Men Petter er i bobla si nå, og det er kun én ting som står i hodet hans: Å bli i form til VM. Jeg tror det er et godt tegn. Det ser bra ut, sier Are Sørum Langås.