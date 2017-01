Northug raser etter vrakingen

– Petter hadde sett for seg og planlagt å gå i Falun, så han er mildt sagt forbannet på at han ikke får muligheten til å starte i v-cup, og gjøre en god forberedelse til VM, der planen er å lure fram en god form. Dette setter kjepper i hjulene med tanke på det som var tiltenkt, sier Northug-trener Stig Rune Kveen til Trønder-Avisa.

Lørdag er det sprint i Falun og søndag 30 km fellesstart. Disse løpene vil nå gå uten Petter Northug jr. på startstreken.

– Legger ikke skjul på at han er forbannet

– Han har gitt klar beskjed til landslagsledelsen at han behøver disse gjennomkjøringene for å komme i god form til VM, siden det er et faktum at Petter faktisk skal gå VM-sprinten, sier Kveen.

Nå er det lite sannsynlig at Northug får gått et sprintrenn før han skal forsvare VM-gullet sitt på åpningsdistansen.

– Petter legger ikke skjul på at han er forbannet. Det er det harde fakta, sier Kveen.

Vanskelig uttak

Landslagssjef Vidar Løfshus forklarer vrakingen av Northug slik:

– Vi har hatt et svært vanskelig uttak til denne verdenscuphelgen. Dette er den siste helgen med verdenscupkonkurranser før laget til VM blir tatt ut under NM, sier Løfshus.

– På lørdagens sprint får vi stille med kun seks menn. Både Pål Golberg (verdenscupleder sprint), Ola Vigen Hattestad og Petter Northug er dermed ikke uttatt til dette rennet. Golberg får gå fellesstarten søndag og er reserve til skøytesprinten. Petter Northug vil få muligheten på 30 km klassisk fellesstart dersom noen melder forfall, avslutter Løfshus i en pressemelding.