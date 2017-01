Slik blir dopingsaken mot Therese Johaug

Onsdag morgen møter Johaug på Ullevaal stadion til muntlige forhandlinger med idrettsforbundets domsutvalg. Der skal skistjernen kjempe for å unngå en lang utestengelse for sin positive dopingprøve fra i fjor høst.

Et enormt medieoppbud vil nøye følge med på Johaugs forklaringer. I tillegg til norske medier vil også journalister fra Sverige og Finland være på plass.

– Vi regner med at det blir 30 ulike medier som dekker høringen. Siden det er begrenset med plass, får bare 14 av dem være inne i selve forhandlingslokalet. Resten følger med via streaming i et annet rom, men de samme kjørereglene gjelder også der. Det vil ikke være lov å ta bilder eller gjøre opptak under forhandlingene, opplyser kommunikasjonssjef i Norges Idrettsforbund, Niels Røine, til NTB.

Kvart million

Han forteller at fire-fem svenske og finske medier kommer til Ullevaal. Røine er ikke overrasket over den store medieinteressen.

– Det er naturlig. Ingen norske dopingsaker har hatt så stor interesse som denne, og vi har derfor måttet gjøre forberedelser deretter. Lokalet er tilrettelagt så nært en vanlig rettssal som overhodet mulig. I tillegg har vi måttet investere i streamingutstyr og lydekspertise for å få dette til. Forberedelsene har tatt mye tid, og kostnadene vil i hvert fall bikke over en kvart million kroner, sier Røine.

I forkant av Johaug-høringen satte idrettsforbundet av fem personer til å jobbe mye med forberedelsene. Hele 15 personer er involvert under forhandlingene onsdag og torsdag.

– Vi har vært veldig nøye på å ha god kontakt med alle parter, inkludert mediene via Norske sportsjournalisters forbund. Vi vil at rammen skal være så seriøs og profesjonell som mulig. Dette blir helt klart nye erfaringer for oss. Samtidig må vi se på dette som et arrangement, og det er vi gode på, forteller Røine.

En av årets viktigste

VG varsler at avisen sender rundt ti medarbeidere til Ullevaal stadion. Fra TV 2 er totalt sju personer akkreditert.

– Høringen er en av årets viktigste sportssaker for VG, og den vil dekkes deretter med TV-sending, direkterapportering og saker, opplyser sportssjef Øyvind Brenne til NTB.

– Dette var den største nyhetssaken i fjor, og den kickstarter på mange måter 2017 også med denne høringen i januar, sier nyhetsleder Espen Solbakken i TV 2 Sporten.

– Selv om det ikke vil falle noen dom i løpet av disse dagene, er det likevel journalistisk høyinteressant om vi får svar på noen av spørsmålene som er blitt hengende både etter pressekonferanse da saken sprakk og intervjuene med Johaug i ettertid. Hvordan kunne det skje? Hvorfor tok det så lang tid før Johaug fikk hjelp for sine solbrente lepper? Hvorfor sjekket verken Johaug eller Bendiksen hva salven Trofodermin inneholder? Det ligger i sakens natur at saken får en såpass massiv mediedekning, legger Solbakken til.

Erkjenner ikke skyld

Johaug testet positivt for doping 16. september, men har ikke erkjent å ha gjort noe galt. Tidligere landslagslege Fredrik S. Bendiksen har derimot tatt på seg all skyld i saken.

Antidoping Norges påtalenemnd har lagt ned påstand om at langrennsløperen fra Dalsbygda utestenges i 14 måneder.

Påtalenemnda vil utestenge Johaug i 14 måneder Påtalenemnda i Antidoping Norge legger ned påstand om at Therese Johaug utestenges i 14 måneder. Johaug går i så fall glipp av Lahti-VM i februar, men rekker OL i 2018.

Råkjør uten like

Johaug har opplevd et råkjør uten like etter at hun i fjor høst testet positivt for doping. rådgiver Jørn Ernst er imponert over hvordan hun har taklet saken.

– Jeg har vært imponert over henne i sju-åtte-ni år, men jeg har aldri vært så imponert som nå. Hun er offensiv og har et positivt fokus. Det er ikke mange som ville taklet dette så bra som henne, sier Ernst.

– Hun har aldri tenkt tanken at hun kunne havnet i en slik situasjon og bli rammet av en dopingsak. Jeg har ikke ord for hvor sterk den jenta er.

Skjermet seg fra sosiale medier

Rådgiveren har på nært hold opplevd det enorme mediekjøret mot Nansen-løperen.

– Jeg har silt unna det meste. Hun har ikke hatt mye direkte kontakt med pressen og omgivelsene. Hun har skjermet seg helt fra sosiale medier og kommentarfelt, sier Jørn Ernst til NTB.

– Men hun har sikkert lest mye, for det er helt umulig å skjerme seg helt. Selv jeg har ikke orket å lese alt som er skrevet, selv om jeg prøvde fra start, fortsetter rådgiveren.

Overfor NRK sier Ernst at de har forberedt seg godt til høringen, men at langrennsprofilen naturlig nok er preget.

– Det er klart hun gruer seg litt til dette her, men hun er godt forberedt, sier han til kanalen.

Slik foregår de muntlige forhandlingene i NIFs domsutvalg:

* De muntlige forhandlingene mellom Therese Johaug og Stiftelsen Antidoping Norge i NIFs domsutvalg gjennomføres etter samme hovedprinsipp som ordinære rettssaker.

* Therese Johaug møter selv personlig i forhandlingene. Hun har med seg advokat Christian B. Hjort fra advokatfirmaet Hjort. Advokatfullmektig Mikkel Toft Gimse er også til stede.

* Antidoping Norge er representert ved advokat Niels R. Kiær og Britha Røkenes.

* Under forhandlingene skal advokatene innledningsvis redegjøre for sin parts oppfatning av sakens fakta og hva de mener Domsutvalget må legge til grunn for avgjørelsen. Kiær skal i aksjon først, deretter Hjort.

* Deretter kan en representant for Antidoping Norge forklare seg. Deretter har Johaug anledning til å forklare seg.

Bjørgen vitner

* Videre skal partene avhøre påberopte vitner og føre andre bevis som er påberopt. Domsutvalget vil ikke på forhånd oppgi navn på vitnene, men det er kjent at blant annet Johaugs lagvenninne Marit Bjørgen skal møte.

* Til slutt skal partenes advokater oppsummere saken og argumentere for hvilke regler som kommer til anvendelse, og hvilke konsekvenser partene mener dette bør få for Johaug.

Tre dommere

* Forhandlingene er offentlige med mindre Domsutvalget bestemmer noe annet.

* Tre dommere skal avgjøre saken: Ivar Sølberg (leder i Domsutvalget), Marit Forsnes og Thomas Laurendz Bornø.

* Det er ventet at en dom kommer innen én måned etter at de muntlige forhandlingene er ferdig torsdag 26. januar.

Kan ankes

* Både Johaug, Verdens Antidopingbyrå (WADA), Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Antidoping Norge kan videre anke en eventuell straff.

* Anken rettes enten til NIFs appellutvalg eller direkte til Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

* Therese Johaug håper å rekke OL i Sør-Korea i februar 2018. En straff vil kunne påvirke hennes mulighet til å delta i vinterlekene.

Hendelsesforløpet rundt Johaugs dopingsak:

* 1. september 2016: Landslagslege Fredrik S. Bendiksen ankom Livigno like før midnatt der Therese Johaug og resten av kvinnelandslaget var på høydesamling.

* 2. september: Bendiksen møtte Johaug til frokost. Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning.

* 3. september: Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten.

* 4. september: Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden i Livigno og forsikret at den ikke var på WADAs forbudsliste.

* 4.- 15. september: Kremen ble brukt av Therese Johaug som anvist av landslagslege Bendiksen.

* 16. september: Johaug ble dopingtestet hjemme i Oslo. Der oppga hun at hun hadde brukt kremen.

* 4. oktober: Johaug ble informert av Antidoping Norge om funnet i urinprøven.

* 13. oktober: Johaug og skiforbundet offentliggjorde saken og avholdt pressekonferanse i Oslo.

* 19. oktober: Påtalenemnda i Antidoping Norge suspenderte Johaug i to måneder som følge av den positive dopingprøven. Det åpnes dessuten egen sak mot Bendiksen.

* 27. oktober: Therese Johaug møtte pressen for første gang etter pressekonferansen 13. oktober.

* 29. november: Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent.

* 14. desember: Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25.-26. januar.

* 16. desember: Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017.

* 25. januar 2017: Dopinghøringen mot Johaug starter på Ullevaal stadion. Avgjørelse i NIFs domsutvalg ventes i løpet av et par uker.