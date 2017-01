Johaug hadde ikke gjennomført «Ren utøver»

Therese Johaug hadde ikke gjennomført Antidoping Norges opplæringsprogram «Ren idrettsutøver» før sin positive dopingprøve.

Det sa ADNs advokat Niels R. Kiær i sitt innledningsforedrag i behandlingen av hennes dopingsak.

– Hun hadde verken registrert seg i systemet eller gjennomført programmet, sa Kiær. Først dagen etter pressekonferansen hvor den positive prøven ble offentliggjort gjennomgikk hun dette kurset.

Skal vurdere aktsomheten

Kiær sa innledningsvis at Domsutvalgets viktigste oppgave blir å vurdere Therese Johaugs aktsomhet da hun brukte kremen Trofodermin på grunn av en solbrent leppe.

Han leste fra et intervju med Østlendingen i september, der Johaug sa at hun alltid sjekker medikamenter hun bruker. - Jeg sjekker både en, to og tre ganger, sa hun.

Ved dopingtesten som viste seg positiv på steroiden clostebol oppga Johaug at hun hadde brukt Trofodermin. Hun brukte kremen i perioden 4.-15. september. I dopingprøven var konsentrasjonen av clostebol 13 nanogram per milliliter.

Her kan du følge den muntlige forhandlingen i dopingsaken mot Therese Johaug direkte:

Massivt medieoppbud

Medieoppbudet på Ullevaal i forbindelse med den muntlige forhandlingen i dopingsaken mot Therese Johaug er enormt. Da 28-åringen ankom Brann-losjen, hvor forhandlingen skal foregå, ble hun omringet av video- og fotokamera.

Fem minutter senere ble disse kastet ut. Det er ikke lov til å ta bilder eller filme under forhandlingene.

Følger du med på dopingsaken mot Therese Johaug? Ja, det gjør jeg. Nei, dette blir for mye. Dette bryr jeg meg ikke om Du må velge et alternativ

Din stemme blir nå behandlet... Følger du med på dopingsaken mot Therese Johaug? Ja, det gjør jeg. 14%

Nei, dette blir for mye. 43%

Dette bryr jeg meg ikke om 43% Du har allerede stemt 7 stemmer

Johaug og advokat Christian B. Hjort hilste på de øvrige partene før forhandlingene startet 09.00.

Hovedtemaet er om hun har utvist skyld og om det er et vilkår for utelukkelse. Og dersom det er utvist skyld, så er det om det er skyld som juridisk bedømmes som ubetydelig eller noe mer. Ubetydelig er mindre enn alminnelig aktsomhet, forklarte leder i domsutvalget, Ivar Sølberg, innledningsvis.

Forhandlingen startet videre med formalia og godkjenning av domsutvalget, vitneliste og tidsskjema før Antidoping Norges advokat Niels R. Kiær startet sitt innledningsforedrag.