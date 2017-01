Northug får gå i Falun

Da uttaket til verdenscupen ble offentliggjort mandag var det ingen Petter Northug jr. på lista. Mosbyggen var satt opp som reserve til søndagens tremil.

Dette likte Northug svært dårlig, men torsdag fikk han en svært god beskjed fra landslagsledelsen. Didrik Tønseth må melde pass til helgas konkurranser. Derfor får Northug plassen på laget.

– Dette var en perfekt beskjed å få i dag. Petter takker og bukker, og ser fram til å få en god gjennomkjøring, sier Stig Rune Kveen.

Skrur ned forventningene

Northugs persolige trener mener vi ikke kan ha for store forventninger til Petter på tremila.

– Vi skal skru ned forventingene. Det som er - og som vi må gjenta ganske ofte - er at Petter trenger gjennomkjøringer for å finne formen til VM. Vi må derfor ikke ha for store forventninger. Men Petter er klar for å komme i gang. Det å få sjansen i verdenscupen er kjempebra, sier en noe andpustet Kveen, som var på en rolig langtur sammen med Petter og Tomas.

Matforgiftning på Tønseth

Didrik Tønseth fikk dessverre en matforgiftning i starten av uka, og har ikke restituert seg 100 % til helgens konkurranser.

– 30km klassisk er en av favorittdistansene til Didrik, men det er en svært riktig beslutning av Didrik å ikke gå, sier landslagstrener menn elite allround Tor Arne Hetland. Lege Petter Olberg og jeg stiller oss fullt og helt bak beslutningen til Didrik med helsefokus og et langtidsperspektiv på prestasjon i VM og resten av sesongen.

– Det blir spennende å se Petter Northug til start i Falun. Formen skal være stigende og alle vet at når Petter stiller på start, så er det for å kjempe i toppen, sier landslagssjef langrenn, Vidar Løfshus.