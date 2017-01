Startet karrieren i Liverpool – nå lånes han ut til Levanger

Den svenske Allsvenskan-klubben bekrefter torsdag formiddag på sin hjemmeside at deres keeper Llyod Saxton lånes ut til Levanger.

God løsning

Avtalen gjelder hele 2017-sesongen, men GIF Sundsvall kan hente Saxton hjem før den tid hvis de ønsker det.

– Det er bra at vi har funnet en god løsning for alle parter, og vi tror Lloyd kan ta ytterligere steg i LFK når han får spille flere kamper på et høyere nivå. Det vil være utviklende for ham, for vi ser en fremtid med Lloyd i GIF Sundsvall, sier sportssjef Urban Hagblom.

LFK sportssjef, Andreas Holmberg, vil ikke gi noen kommentar før alt er i boks. Etter det Trønder-Avisa erfarer skal spilleren gjennomføre den medisinske testen innen kort tid.

Startet i Liverpool

Saxton er 26 år gammel og starten sin karriere i Liverpools fotballakademi. Keeperen er 190 cm høy og var også innom Bolton og Stokes ungdomsklubber.

Han ble hentet til Plymouth i 2008, og til Bradford i 2010. Saxton fikk ikke en eneste kamp for disse klubbene.

I 2011 spilte han for amatørklubben Vauxhall Motors, før Saxton i 2012 gikk til svenske Änge IF. I 2015 ble keeperen klar for GIF Sundsvall. Der har han spilt noen kamper, men stort sett sittet på benken.