Svensson kan havne i AZ Alkmaar

Adresseavisen skriver at de vet at interessen for Jonas Svensson har blitt formalisert av nederlandske AZ Alkmaar.

Trønder-Avisa har tidligere skrevet at Svenssons agenter jobber møysommelig for å finne den rette klubben for 23-åringen før det internasjonale overgangsvinduet stenger 31. januar. Det har vært flere interessenter over tid, men foreløpig er det ingen utenlanske klubber som har gjort nok for å sikre seg høyrebacken. Tyrkiske Trabzonspor fikk avslått sitt bud på 15 millioner kroner i fjor høst, og etter 4-0-seieren over Kongsvinger i cupfinalen 20. november, antydet Svensson at han hadde spilt sin siste Rosenborg-kamp.

Agent og tidligere lagkompis Mikael Dorsin har antydet at ting ville i løpet av januar, og at interessen for Svensson er stor.