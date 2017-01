Iversen ble nummer to i Falun

– Det er bra å bli nummer to, men jeg kommer til å irritere meg en stund over de dårlige spurttakene jeg hadde på slutten. Men jeg får ta med meg det positive. Jeg er i form og leverer på bestilling, men det er ikke hver dag man er så nær å vinne et verdenscuprenn, sa Iversen til NRK.

– Men nå er det vel klart at du skal gå sprinten i VM?

– Det har aldri vært tvil om det, svarte trønderen med et lurt smil.

På oppløpet hadde både Iversen, Simen Bjørnestad Skar og sprintkometen Johannes Høsflot Klæbo en mulighet til seier, men Pellegrino var sterkest. Han strakk foten fram til seier, like foran Iversen. Bjørnestad Skar tok tredjeplassen.

Håvard Solås Taugbøl, Eirik Brandsdal og Finn Hågen Krogh maktet ikke å ta seg til lørdagens finale.