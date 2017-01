Iversen fant formen på hytta til landslagstreneren

14 dager på hytta til landslagstrener Tor Arne Hetland gjorde at Emil Iversen kom raskt over sykdommen og skuffelsen over å måtte bryte Tour de Ski.

Lørdag slo han kraftig tilbake da bare den lille italieneren Federico Pellegrino var bedre enn ham under verdenscupsprinten i Falun.

Iversen ble nummer to i Falun De norske sprinterne øynet seier på skøytesprinten i svenske Falun, men italienske Federico Pellegrino ble for sterk.

Måtte koble av

Iversen var rådvill og usikker da han brøt Tour de Ski etter den 4. etappen i Oberstdorf.

- Når skjønte du at du var over kneika og at dette ville bli bra?

-Det var en tre-fire dager der som var tunge, men jeg har mine egne måter å koble av på. Men det kan jeg ikke si når Gro (pressekoordinator Gro Eide) sitter her. Da får jeg et dårlig forbildestempel. Men jeg har mine ting, og så gjorde jeg det og var ferdig med det, forteller Iversen.

Koste seg på hytta

- Jeg var så heldig at jeg fikk låne hytta til Tor Arne (landslagstrener Hetland), og der har jeg ligget i 14 dager. Der har jeg laget min egen mat og har ligget og trent alene nesten hele tiden. Det er en sikker og bankers oppskrift. Da blir du ikke syk, og du bare ligger og hviler. Jeg koser meg egentlig bare. En stor takk til Tor Arne. Jeg har fått kost meg og ladet opp mentalt. Jeg har hatt fine 14 dager, sa Iversen.

Full av følelser

Nordtrønderen var full av følelser etter målgang. Det endte med at han blant annet knekte en stav i skuffelsen over at det ”bare” ble 2.-plass.

- Det er ikke alle forunt å få en verdenscupseier, det er klart at når du er så nærme og har mulighet til å sette ballen og tuppen i mål, så blir man veldig skuffet der og da, men jeg tror heller at jeg skal være fornøyd med at kroppen spilte på lag, at jeg tross alt ble nummer to og sikret meg VM-billett. Det var en del som sto på spill her, og jeg får heller ta med meg det. Men jeg tror ikke at jeg skal se reprisen. Jeg har aldri vært mer skuffet og forbannet over de siste meterne. Jeg kjente at jeg tapte, og det var ikke noe godt innslag heller. Det var ingenting.

- Du klarte etter hvert å knekke en stav der i målområdet?

- Det var på tide med ny stav. Den begynte å bli myk. Det gikk ikke første gangen, men jeg holdt på enn stund. Det var god reklame for Swix, vitset Iversen.

Spøkte med lagkompisene

Iversen var i storslag under pressekonferansen og vitset uhemmet om både Johannes Høsflot Klæbo (som han tynte fordi Høsflot som regel gjentar at han ikke er i form til tross for at han leverer resultat på resultat) og Petter Northug (som han ikke trodde ville komme inn før det ble mørkt under søndagens tremil).

Men etter målgang var det også tunge tanker som bidro til at han både var sint og lei seg til tross for en sterk 2.-plass. Det fortalte han om til Adresseavisen på vei ned fra stadion til lokalet for pressekonferansen.

Nær, men akk så fjernt

- Jeg er litt lei meg ja, jeg skal innrømme det. Jeg har en kompis som har hatt det litt tøft i det siste. Jeg har ikke truffet ham ennå, men jeg bestemte meg for at jeg f.....meg skulle vinne dette rennet for ham. Det klarte jeg ikke, men jeg var så nær.

Iversen ville ikke gå nærmere inn på hva kompisen har vært igjennom.

- Jeg får håpe at han er fornøyd med 2.-plassen også. Jeg var sikker på at jeg skulle vinne, og da er det bittert når du er så nærme. At jeg slo i stykker staven er ikke helt bra. Jeg beklager det.

- Du sa at du skulle droppe tremila søndag om det ble finale i dag?

- Jeg endret meg til hvis jeg vant. Det blir strafferenn. Det kan gå på bekostning av NM, men det viktigste for meg er å vise høyt internasjonalt nivå på formen, og så lenge jeg gjør det blir kanskje ikke NM like viktig. Jeg vet ikke helt hvilke renn jeg skal gå der heller. Det er verdenscup og fellesstart i klassisk. Jeg må gå. Jeg er i form også.