Petter om lillebrors fall: – Tomas burde fått min finaleplass

Fredagens NM-sprint ble en dramatisk dag for familien Northug. Samtlige brødre tok seg videre fra prologen. Petter og Tomas tok seg greit videre fra kvartfinalen, mens lillebror Even røk ut.

– Det var altfor dårlig av Even. Jeg er mer bekymret for han enn for Tomas. Even er i den alderen at han skal være god i sprint, men han har tatt to-tre steg tilbake i år. Da må han se seg selv i speilet og se hva han har gjort galt. I dag ble han for snill i eget hode. Enten må han begynne på skole, eller så må han bli skiløper. Akkurat nå ser det ut som at han må begynne på skole, sier Petter Northug om lillebror Even.

- Resultatet lyver

Petter selv gikk en helt grei semifinale, men måtte vente å se om han gikk videre på tid. I den andre semifinalen gikk Tomas. Han ledet lenge, men på oppløpet falt 26-åringen fra finaleplass. Fallet førte til at Petter tok seg til finalen. Der ble mosbyggen desidert sist med sin sjetteplass.

Johannes Høsflot Klæbo var klart best i NM-sprinten. Petter Northug viste formforbedring selv om han havnet et godt stykke bak i finalen.

Klæbo gikk knallsterkt og unggutten var i en egen klasse. Sergej Ustjugov ble henvist til andreplass.

– Resultatet i dag lyver jo. Jeg burde egentlig ha kastet inn håndkle etter kvartfinalen, men jeg klarte av en eller annen grunn å komme meg til finalen, sier Petter Northug til Trønder-Avisa etter løpet.

Petter sier han ble reddet av lillebrors fall.

Nå vurderer Tomas å legge skiene på hylla etter sprintnedturen Tomas Northug var totalt knust etter å ha ramlet fra finaleplass på NM-sprinten. Nå er Tomas usikker på om han orker flere nedturer.

– Jeg skulle gjerne hatt med Tomas til finalen, men han kan nok takke seg selv for at han gikk på trynet. Han burde fått min plass i finalen. Tomas hadde gitt dem kamp. Han er så mye bedre enn meg i padling over lang tid som man må gjøre her, sier Petter.

Vil ha med Tomas videre

Tomas Northug svartmalet alt etter sprintnedturen, og Strindheim-løperen vurderer nå å gi seg som skiløper. Petter håper Tomas fortsetter.

– Det er opp til Tomas å bestemme hva han vil. Han kjenner selv om han er motivert nok til å gjøre jobben. Som vi ser så viser Tomas at han er en av verdens beste sprintere, men det har blitt litt stang ut. Da er det klart at det er vanskelig å motivere seg.

– Frykter du at dette blir hans siste sesong?

– Jeg tror kanskje OL-sprinten i klassisk kan redde han. VI får håpe Tomas finner motivasjon nok til at han blir med videre, sier Petter Northug.

Fikk gode svar

Selv fikk Petter svært gode svar etter NM-sprinten. Etter mye motgang de siste ukene ser nå skikongen fra Falun lyst på fortsettelsen.

– Jeg får meget gode svar i dag. Jeg er pigg i heatene og har den følelsen jeg ønsker å ha nå. Jeg fikk juling i finalen, men det skyldes nok litt at jeg ikke har gått skøytesprint siden Ski Tour Canada i mars i fjor. Det er veldig godt å få denne sprinten i beina, sier Northug.

Lørdag stiller Northug på 30 kilometer med skibytte. Der har 31-åringen små forventninger.

-– Jeg kommer ikke til å være med teten inn i morgen. Jeg kjente på tremila i Falun at det kommer til å bli brutalt. Ettersom jeg fikk fire heat i dag, så er jeg nok neppe med inn og kjemper om seieren, sier Northug.