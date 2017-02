Rallycross in Hell trenger flere hundre frivillige

Helga 9 til 11. juni er det igjen klart for EM og VM-runde i rallycross på Lånkebanen på Hell, og til det trengs det masse frivillige.

Mange funksjoner

– Vi har en del frivillige med fra tidligere år. Likevel trenger vi mange fler. Vi ønsker oss funksjonærer fra hele Midt-Norge, i alle aldre og alle typer mennesker. Vi trenger alt fra folk til vakthold, renhold, sikkerhet og rydding - for å nevne noe. De som blir med på laget får bli med på selve opplevelsen under VM-runden, samt at alle funksjonærer får t-skjorte og billett til konserten lørdag kveld, forteller funksjonærsjef Katarina Sederholm Hoff i en pressemelding.

Kickoff i februar

Det er viktig og helt nødvendig, også for denne sporten, at folk stiller på dugnad. Det er selve bærebjelken for et vellykka arrangement. Nå har det vært tradisjon for veldig godt arrangement på Lånkebanen så det er viktig for oss sjåfører også at det fortsetter slik. Derfor er vi helt avhengige av at frivillige stiller opp. Jeg lever og ånder for denne sporten, understreker racerfører Tommy Rustad i pressemeldinga. Han stiller i EM-klassen for det skotske laget Albatec Racing.

Rustad vil være til stede på en kick-off for de frivillige funksjonærene som går av stabelen på Scandic Hell 22. februar.

Kjendismøte

Hoff frister med at man som frivillig på arrangementet har stor sjanse til å møte på verdenskjente sjåfører som for eksempel Petter Solberg, Andreas Bakkerud og Ken Block.

Frivillige bør være over 18 år, men Hoff sier at ungdom under 18 år også skal få oppgaver under VM-runden.