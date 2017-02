SFK og Verdal vant

For Verdal, som byttet ut hele laget i pausen, var det Jøran Wass og Marius Einarsen Johansen som scoret.

Trener Nils Petter Austad var godt fornøyd med utbyttet av kampen.

– For oss var det en positiv opplevelse. Det var god jobbing over hele linja, og periodevis godt spill. En fin start på treningskampene for oss, sier Austad.

På Guldbergaunet vant Steinkjer 4-0 over Sverresborg, etter 3-0 ved pause. Scoringene var det Rune Ertsås (2), Petter Kristian Dahl og Eirik Nordseth som besørget.

– Vi har jobbet mye med defensiv organisering i det siste, og Sverresborg skapte nesten ikke målsjanser. Offensivt var det også positive tendenser, sier en fornøyd SFK-trener Odd Einar Fossum.

Fossum må finne et nytt midtstopperpar i år, og brukte Daniel Viem sammen med Martin Sætre i første omgang. Etter pause kom Johan Iversen inn i stedet for Sætre.

Verdal, SFK, Strindheim og Sverresborg spiller i samme 3. divisjonsavdeling i 2017, og starten var altså positiv for de nordtrønderske lagene.