Northug reddet av gamle meritter

Lørdag ettermiddag ble den norske VM-troppen til Lahti bekreftet.

Det store spørsmålet blant herretroppen var om Petter Northug sto på lista, men landslagsledelsen var aldri i tvil. Northug må få delta i VM, utover de distansene han er regjerende mester.

– Ikke overrasket om Petter tar VM-medalje

Dermed kan Northug spisse formen mot en ny medaljejakt.

– Ingen av oss blir overrasket hvis Petter tar medalje på VM-sprinten. Hvis det skjer kan han få flere muligheter i VM, sier Tor Arne Hetland.

På pressekonferansen innrømmet landslagstreneren at de har gått noen runder på om Northug skulle være en del av troppen.

– Vi har jo diskutert det, men vi vet jo at Petter skal til Lahti for å gå sprint og femmil. Viser han form på sprinten, så har vi mulighet til å kaste han inn på de andre distansene. Men per dags dato er han ikke kvalifisert til noen andre distanser, sier Hetland.

– Ville han vært tatt ut uavhengig av hvilken form han har vist tidligere?

– Det hadde kanskje vært enklere å ta ham ut om han ikke gikk hadde gått skirenn i det hele tatt, sier Hetland med et glis om munnen.

Bør forvente edelt metall

Emil Iversen ble som ventet tatt med i troppen. Han er allerede klar for VM-sprinten. Det samme er Johannes Høsflot Klæbo, Finn Hågen Krogh, Sindre Bjørnestad Skar og Petter Northug jr. (friplass).

– Jeg er fornøyd med å være med i troppen, men ordentlig fornøyd blir jeg ikke før jeg kommer hjem med en VM-medalje, sier Emil Iversen.

Emil skal date seg til VM-form Emil Iversen har oppskriften klar til hvordan han skal få suksess i Lahti.

I tillegg ble Kathrine Harsem med i kvinnetroppen, mens Marthe Kristoffersen blir hjemmeværende reserve.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum tror vi kan forvente mye av nordtrønderne i VM.

– Det er tøft å forvente gull, men jeg synes det nordtrønderske folk skal forvente edelt metall. Det blir tøft, men alle vi sender til Lahti er god nok til å ta en medalje. Emil drar til som en klar medaljekandidat. Petter drar dit for historikkens skyld, men vi vet jo at han kan ta en medalje hvis han finner formen, sier Myhr Nossum.

Hele uttaket:

Herrer

Martin Johnsrud Sundby

Petter Northug jr.

Didrik Tønseth

Emil Iversen

Niklas Dyrhaug

Johannes Høsflot Klæbo

Sindre Bjørnestad Skar

Finn Hågen Krogh

Sjur Røthe

Simen Hegstad Krüger

Håvard Solås Taugbøl

Anders Gløersen

Hjemmeværende reserve:

Hans Christer Holund

Kvinner

Marit Bjørgen

Heidi Weng

Ingvild Flugstad Østberg

Mari Eide

Katrine Harsem

Ragnhild Haga

Maiken Caspersen Falla

Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Hjemmeværende reserver:

Silje Øyre Slind

Marthe Kristoffersen