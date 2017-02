Suksesstreneren blir i Kolstad

Kolstad-trener Stian Gomo hadde tilbud fra toppklubben Haslum, og var i samtaler med klubben.

Sparbyggen valgte imidlertid å bli i Kolstad. Det skriver adressa.no

- Det har vært interesse fra flere, og jeg var i samtale med Haslum. Men vi kom aldri så langt at det ble snakk om kontrakt. Jeg sa til Haslum at det var hyggelig å bli spurt, men var veldig åpen på at det koster å dra fra Kolstad, sier Gomo til Adresseavisen.

Gomo ledet laget sitt til 6. plass i debutsesongen i eliteserien i fjor. Han er lovet forsterkninger, og har god tro på at laget kan utvikle seg videre.