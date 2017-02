GIF Sundsvall ble for sterke for LFK

Til tross for at nykommeren Erik Tønne sendte Levanger FK i ledelsen etter bare to minutter, ble venstrebacken og resten av LFK-mannskapet satt skikkelig på plass av det svenske topplaget.

Misset på straffe

For der Jo Sondre Aas og LFK brente både straffespark og store målsjanser, viste svenskene en dødelig effektivitet.

Ved drøyt halvspilt førsteomgang utlignet hjemmelaget etter et hjørnespark. Noen minutter senere tok GIF Sundsvall ledelsen, og det ble ikke akkurat bedre stemning på LFK-benken da Sundsvall gikk opp i 3-1-ledelse fem minutter før hvilen.

Effektive svensker

En jevnspilt førsteomgang til tross - svenskene var langt mer effektive foran mål.

Andreomgangen av treningskampen mistet litt tempo og struktur, ettersom det ble mange spillerbytter og uttesting av formasjon. LFK-trener Magnus Powell benyttet muligheten til å teste mange spillere.

I løpet av det siste kvarteret av kampen setter hjemmelaget inn ytterligere to mål, og vinner til slutt komfortabelt 5-1.