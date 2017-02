Kristoffersen sikret Varden-gull

Etter en meget sterk ankeretappe av formjenta Marthe Kristoffersen ble det NM-gull for stafettjentene fra Varden Meråker.

Anniken Jørgensen fikk en tøff start på førsteetappen for Varden. Inderøy-jenta vekslet et par minutter bak VM-klare Ingvild Flugstad Østberg.

Var favoritter

– Målet var å henge med lengst mulig, og ikke slippe, sa Jørgensen til NRK etter stafetten.

Etter oppløftende etapper av lagvenninnene og VM-klare Katrine Harsem og VM-reserve Marthe Kristoffersen ble det til slutt gull på favorittene likevel.

Varden og Kristoffersen vant komfortabelt - 23 sekunder før Lillehammer.

Dermed bekrefter Marthe Kristoffersen den gode formen hun har vist gjennom denne sesongen, og ikke minst i denne NM-uka. Kristoffersen gikk den raskeste ankeretappen av alle de 79 lagene på startstreken.

– Marthe Kristoffersen er tilbake i et slikt slag vi ikke har sett henne i på flere sesonger, kommenterte NRK-eksperten Torgeir Bjørn.

– Ubseskrivelig

Det var også ankerkvinnen selv meget fornøyd med. Hun gir klubben og Meråker æren for at hun er kommet tilbake.

– For meg er dette kjempestort. Varden har betydd alt for at jeg satser. Jeg gikk for hele bygda, og jeg gikk av hele mitt hjerte. Dette gullet skulle jeg ha, sier Marthe Kristoffersen til NRK.

Hun strålte etter NM-gullet.

– Det er en ubeskrivelig følelse at kroppen er så bra som den er, sier Kristoffersen.