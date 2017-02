I juni blir det sykkel-NM i Levanger

– Dette blir voldsomt, sier ansvarlig for sykkel i Il Sverre Inge Johansen til Trønder-Avisa. Onsdag ettermiddag ble det gjort kjent at norgesmesterskapet arrangeres i Trøndelag.

Sykkelens Formel-1

IL Sverre står som arrangør av gaterittet under mesterskapet. Løypa går i Levanger sentrum med start og mål i Kirkegata.

– Det har ikke vært NM for junior og senior i Levanger siden 1986, så dette er veldig artig, sier Johansen entusiastisk.

Han melder om at klubben er godt i rute. Løypa er godkjent av kommunen og det meste av utstyr er bestilt. Også frivillige er i ferd med å komme på plass.

– Det er hovedsaklig vaktholdet som krever mest folk, forklarer han. Siden dette er et gateløp er det ingen servicebiler med. Alt av service gjøres i et depot. Dette blir nesten som sykkelens Formel-1 fortsetter Johansen fornøyd.

Med en løype på om lag 1,3 kilometer er det også veldig publikumsvennlig og det loves masse action. Han har også stor tro på at folk møter opp.

– Folk møter nok opp på NM. Jeg var i Bodø i fjor, og der var det masse publikum. I og med at det også arrangeres på ettermiddagstid, så tror jeg det kommer mange, avslutter Inge Johansen.

Vil ha folkefest

Også på Stjørdal er planleggingen godt i gang. Også her kjøres det rundløype, dog noe lengre enn i Levanger.

– Denne er på to mil, men de beste syklistene vil kjøre denne mange runder, så publikum vil få mye å å se på, sier Mary-Ann Reitan. Hun er informasjonsansvarlig for Norgesmesterskapet og representerer Stjørdals-Blink.

Den største utfordringen i Stjørdal er å få på plass alt folket som må til for å avholde rittene. Hun skryter samtidig av dugnadsånden i Stjørdal.

– Mange har meldt seg allerede, så det skal nok gå greit. Nå handler det om å få vaktlistene til å gå opp. Reitan forteller at en også har meldt seg for å sørge for liv i løypa.

– Han sa vi ja til tvert, og vi håper på en skikkelig folkefest på Stjørdal, sier hun. Det anslås at det trengs mellom 6 000 og 7 000 dugnadstimer før, under og etter arrangementet, og det er fremdeles mulig å bli med.

– Å bli med på innsiden av et slik arrangement er en spesiell opplevelse, reklamerer Reitan avslutningsvis.