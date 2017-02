Dette er Svenssons erstatter

Kåre Ingebrigtsen bekrefter overfor TV 2 at Eggen Hedenstad har signert en fireårskontrakt med Rosenborg.

For halvannen uke side ble det klart at Jonas Svensson forlot Rosenborg til fordel for den nederlandske klubben AZ Alkmaar. Mye tyder på at Eggen Hedenstad blir Svenssons erstatter.

St. Pauli-spilleren røpte overfor Østlendingen tildligere i dag at Rosenborg har lagt inn et bud på ham.

– Så vidt jeg vet ligger det et bud inne. Jeg er usikker på hvordan St. Pauli stiller seg til budet, sier han til avisen.

Onsdag bekreftet Rosenborg signeringen av venstreback Birger Meling fra Stabæk. 22-åringen har signert en fireårskontrakt.