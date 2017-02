Knepent Lierne-tap i thriller

Lørdagens 1. divisjonsoppgjør i Dragvoll Idrettssenter ble en skikkelig thriller, der samtlige sett endte med minst mulig margin mellom de to laga. Lierne vant første sett 25-23. NTNUI vant de påfølgende settene 25-23, 26-24, 26-24.

Hadde fortjent bedre

- Det er fryktelig surt å ikke få poeng etter en slik kamp. Jentene spilte så bra at de hadde fortjent bedre, sier Lierne-trener John Arne Vestnor.

Summerer man settsifrene, blir det 100-96 i NTNUIs favør, og altså fire fattige settpoengs forskjell.

- Vårt unge lag mangler erfaring med å takle pressede situasjoner. Frykten for å tape ble større enn trua på å vinne. Prestasjonsmessig er vi i flyten, men vi trenger en seier, sier Vestnor.

Poengene kommer

Gunn Mari Finstad var som vanlig en krumtapp for NTNUI, og landslagsspilleren fra Stod viste igjen sine matchvinneregenskaper.

- Gunn Mari er gull verdt med sin erfaring og ro når det koker som mest. For oss er det ingen grunn til å deppe særlig lenge. Innsatsen i de to siste kampene mot to topplag, viser at vi har tatt store steg. Poengene kommer, sier John Arne Vestnor. Forrige helg ble det 2-3 mot Kristiansand, og ett Lierne-poeng, mens det altså ble 1-3 og null poeng mot NTNUI lørdag.