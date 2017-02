Stod vant tett og tøft toppoppgjør

Ålesund-laget Blindheim var en potensiell snubletråd for tabelleneren, men stodbyggene lot seg ikke bringe ut av fatning, sjøl om sunnmøringene vant tredje og fjerde sett og tvang fram et femtesett.

Skikkelig sliteseier

– Det ble en slitekamp. Vi tok de to første settene, og begynte kanskje å tenke at det skulle gå greit av ta det tredje også. Vi slapp oss ubevisst litt ned, og det straffer seg mot et så godt lag. De kom over oss med full kraft, og nullet ut kampen etter fire sett.

– Litt nerver var det nok i femte sett, men alt i alt kom vår rutine til sin rett, slik at vi vant til slutt 15-13. Vi kan si at vi slapp med skrekken, sier Stod-kaptein Arne Marius Følstad. Stod vant de to første settene 25-22, 25-21, før Blindheim tok over og vant 25-19 i begge de påfølgende settene.

Leder serien med fem poeng

Stod-seier 3-2 i en fullsatt Blindheimshall betyr to poeng til Stod og ett til Blindheim, og dermed økte spillende trener Marcin Lubijewski og hans lagkamerater tabelledelsen til fem poeng, til nettopp Blindheim.

– Vi skjemmes ikke over å gi bort ett poeng til en slik motstander. Mange av spillerne er under tjue år, men de er virkelig gode. De har en veldig flink opplegger og en diagonalspiller som angrep fra alle posisjoner.

– Vi avgjorde kampen på vår rutine. Vi har lært oss å tåle stress, sier Stod-lagets mest rutinerte spiller, 40-årige Svein Roar Susegg.