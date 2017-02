Medaljen glapp for Skarstein

- Det var et ganske så kaotisk løp. Mye armer og bein. Litt kjedelig at jeg ikke fikk ut det jeg er god form. Jeg ble liggende mye bak, og det var rett og slett for trant å komme seg forbi, sier Birgit Skarstein.

I disse dager foregår VM i langrenn og skiskyting for funksjonshemmede. I tyske Finsterau skal det kjempes om edelt metall.

Søndag var Birgit Skarstein fra Levanger i aksjon.

God prolog

Sprint sto på programmet for langrennsløperen søndag, en øvelse Skarstein hadde store ambisjoner på. Så langt i år ligger 28-åringen på andreplass i verdenscupen, og på sprinten hadde Skarstein et mål om medalje.

I prologen leverte Skarstein en meget god tid. Frol-løperen kom inn til andre beste tid, kun slått av Oksana Masters fra USA. Med det gikk Skarstein videre til semifinalen. Der klarte hun akkurat å ta seg til finalen.

Medaljen glapp

I finalen klarte ingen å hamle opp med den amerikanske jenta, Oksana Masters. Hun stakk tidlig ifra og tok en overlegen seier.

Skarstein hang godt med i finalen, men fikk det litt tungt mot slutten. I terrenget ned mot mål skled konkurrentene fra, og på oppløpet klarte ikke Skarstein å ta igjen utfordrerne.

Tyske Andrea Eskau vant sølv, mens Lidziya Hrafeyeva fra Hviterussland ble nummer tre. Skarstein ble nummer fem. Det er forøvrig Skarsteins beste mesterskapsplassering i langrenn.

- Det er litt kjedelig å bli nummer fem når du kjenner at du har mer å gå på. Men sprint er sprint, og i dag ble jeg rett og slett for snill. Jeg er egentlig ikke så skuffet over at det ikke ble medalje, men jeg er mer skuffet over at jeg ikke klarte å utløse potensiale mitt, sier Skarstein.