Svake avslutninger kostet LHK dyrt

154 dager har gått siden sist gang LHK vant en hjemmekamp i Trønderhallen, mens det snart har gått to måneder siden forrige seier.

Dette ville et nedrykkstruet LHK-lag gjøre noe med da topplaget Molde kom på besøk søndag.

Pangåpning

I høstkampen scoret LHK bare fire mål før sidebytte. I Trønderhallen tok det bare fire minutter før LHK klarte samme sifre.

Izabela Duda var endelig kvitt både skade og omgangssyken. Den rutinerte bakspilleren leverte noen strålende åpningsminutter, der hun banket inn tre mål og sørget for at LHK ledet 4-1.

Kun en keeperredning

Men Molde våknet etter hvert og halvveis ut i omgangen tok gjestene over føringen. LHK klarte ikke å opprettholde samme intensitet som de hadde i åpningen. LHK hadde fire flere skudd på mål enn Molde før pause, men til pause var stillingen 13-20. Svake avslutninger, samt kun en keeperredning fra LHKs side var noe av årsaken til at LHK lå under med sju mål.

Spillet etter sidebytte fortsatte i samme spor som før pause. Molde var noen hakk bedre i både forsvars- og angrepsspillet, og halvveis ut i omgangen ledet Molde med ni mål.

Molde klart best

LHK slet med å finne nettmaskene søndag kveld, og da heller ikke keeperne stoppet skuddene, så ble det tøft. Molde hadde i løpet av kampen 45 skudd – 35 av dem gikk i mål. LHK på sin side hadde 49 skudd – kun 27 gikk i mål.

Med slike sifre blir det tøft. LHK tapte igjen. Denne gang 27-35.

Nå gjenstår fem uhyre viktige kamper for LHK. Trolig må Velaug Brenne Leiras jenter ha minst tre seire for å berge. De gjenværende kampene er mot Fjellhammer (B), Viking (B), Follo (H), Fyllingen (B) og Flint (H).