Nå har Skeie og Luvenberg signert for Verdal

Det er ingen hemmelighet at Verdal har jaktet Tobias Luvenberg og Erik Skeie en god stund. Spillerne har vært høyt oppe på Nils Petter Austads ønskeliste, og mandag kveld sikret klubben seg spillernes signatur.

– Dette er to strålende signeringer for Verdal. Det er to spillere som hever laget betraktelig. De har trent med oss en god stund, men signerte først i kveld, sier Ole Lasse Holmlimo, sportslig leder for A-laget.

Fornøyd spiller

Luvenberg ble hentet til Levanger FK før 2013-sesongen, men slet med spilletid i klubben. Sommeren 2015 ble han lånt ut til Verdal, hvor det ble ni opptredener og ti mål. Sesongen 2016 spilte Luvenberg for Gjøvik-Lyn i 2. divisjon, men nå velger Luvenberg å vende hjem.

– Det føles veldig bra. Nils Petter og hele gjengen har vært veldig greie med meg gjennom hele vinteren, og de har virkelig vist at de vil ha meg med denne sesongen, og det har vært veldig viktig fra min side, sier Luvenberg.

Vil få tilbake gleden

I høst ble det klart at Erik Skeie ga seg i LFK etter sju sesonger og 112 kamper. Kantspilleren ønsket seg nye utfordringer – og ikke minst spilletid. Nå 25-åringen klar for Verdal.

– Jeg er glad det hele er over og klart nå. Nå vil jeg bare ha det artig med fotball. Etter to tøffe år i LFK forsvant gleden. Nå vil jeg spille fast og få tilbake gleden, sier Skeie.

De siste månedene hvor han har vært klubbløs har vært tøft for Skeie.

– Jeg ble fryst helt ut i kulden i Levanger. Jeg har vært i tenkeboksen, og har vurdert å flytte på meg, men jeg trives veldig god i Levanger og valget ble derfor ganske enkelt når Verdal kom på banen, sier Skeie som har stor tro på mye jubel på Verdal Stadion i 2017.

– To kjempesigneringer

Trener Nils Petter Austad er svært fornøyd med mandagens signeringer.

– Dette er to kjempesigneringer for oss. Vi hadde håpet og trodd en stund at de ville komme til oss. så det er veldig godt å få det bekreftet nå, sier Nils Petter Austad.

Verdals-treneren har følgende å si om sine to nye spillere;

– Tobias er en kvalitetsspiller som også er en ledertype. Han er en allsidig spiller som kan spille i ti posisjoner. På trening er han en pådriver, og han har erfaring fra høyere nivå.

– Hvilken rolle ser du for deg at han skal spille?

– Det har vi ikke bestemt. Tobias kan spille i alle posisjoner, og vi kommer til å bruke han der vi har mest bruk for han, sier Austad.

Om Skeie har Austad følgende å si;

– Jeg er kjempefornøyd med å få Erik hit. Dette er en vinn-vinn situasjon. Han har ligget i vannskorpen i Levanger i fem-seks år. For oss blir Erik en veldig sentral spiller, og som vil bli veldig viktig for oss. Han har noen ekstremferdigheter og passer svært godt inn i laget, sier Austad.

Fornøyd med overgangsvinduet

Dette var klubbens femte og sjette signering i vinter. Fra før har Maciej Raniowski, Even Pedersen, Jøran Wass og Even Sagnes signert for klubben.

– Vi er veldig fornøyd med dette overgangsvinduet. Jeg er fornøyd med stallen nå, og de som var i klubben i fjor har stått på i vinter og vært veldig gode. Utgangspunktet er mye bedre enn det var i fjor, sier Austad.