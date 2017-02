Var «klar» for Rosenborg – strøk på den medisinske testen

For to uker siden ble Lukas Spalvis bekreftet klar for Rosenborg, men da med forbehold om at den litauiske spissen besto den medisinske testen. Tirsdag melder Adressa.no (bak mur) at Spalvis ikke blir lånt ut fra Sporting Lisboa.

– Sporting sendte oss en «frisk spiller» – som ikke er frisk. Det tar lengre tid enn vi ble forespeilet fra Sporting før Spalvis er kampklar, sier sportslig leder Stig Inge Bjørnebye til Adressa.

Kneskade

Den litauiske 22-åringen gikk fra Aalborg til Sporting i fjor sommer. Der pådro han seg tidlig en korsbåndsskade som har satt Spalvis ute av spill.

Til Adresseavisen bekrefter Bjørnebye at Rosenborg holder døren åpen for å fremdeles hente Spalvis til Trondheim – det på tross av at han ikke klarte den medisinske testen.

– Ja, det kan hende at vi er interessert i å ha ham her. Da kan vi styre opptreningen samtidig som Spalvis får tid til å bli kjent med klubben. Vi er ikke i tvil om at han blir frisk, og at han blir «topp vare». Men vi har ikke konkludert med det ennå. Den beslutningen haster ikke sånn på dagen, sier Bjørnebye – og legger samtidig et premiss for den løsningen:

– Sporting må i så fall betale regninga. Selvsagt. Og det tror jeg vi finner ut av, sier han.

Uansett bekrefter klubben at de har flere hete navn på blokka.