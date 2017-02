Skarstein og Norge nummer fem i VM

Stafetter sto på programmet i Para-VM onsdag. PÅ formiddagen gikk Birgit Skarstein på Norges lag i mix-stafett. Sammen med Trygve Toskedal Larsen og Vilde Nilsen ble Norge nummer fem.

– Alle sammen gjorde gode løp. All honnør. Dette bør de være fornøyd med, sier landslagstrener Lars Berger til forbundets hjemmeside.

Norsk sølv

Litt senere på dagen var det stafett hos herrene.

Her gikk Norge inn til sølv.

– Da er mesterskapets hovedmål om medalje på stafett innfridd. Vi håpet på bronse, så sølv er ren bonus. Løperne var godt forberedt og har hatt stafetten i bakhodet under hele oppkjøringen. Moro at vi lykkes, sier Berger.

Fornøyd

PÅ det norske laget gikk Nils-Erik Ulset, Håkon Grønsveen og Eirik Bye.

– Jeg er strålende fornøyd med sølvet, sier Bye.

Ledsager Arvid er rørt over at de som lag har gått inn til sølv.

– Jeg er ekstra glad for at det er disse gutta vi gjør det sammen med. Vi trener og jobber sammen hver dag for dette!

Torsdag er det langdistanse, mens søndag avsluttes VM med mellomdistanse.