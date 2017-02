Uavgjort for SFK

RBK brukte kampen som en oppkjøring til lagets kamp mot CSKA Moskva i 8.-delsfinalen i UEFA Youth League førstkommende onsdag.

Fornøyd trener

SFK-trener Odd Einar Fossum var godt fornøyd med både resultatet og gjennomføringene av kampen.

– Vi har hatt fokus på defensiv organisering i treningsarbeidet den siste tida, og valgte å ligge lavt med laget tirsdag. Selv om vi møtte et ungt RBK-lag så var det mye kvalitet på motsatt banehalvdel, og derfor var det positivt for vår del at vi slapp RBK til få sjanser, sier Odd Einar Fossum.

Kom tilbake

I andre omgang scoret RBK først på et frispark, deretter glapp det for en sjelden gang for gjestene i forsvarsarbeidet.

– Men vi reiste oss fra 0–2 og utlignet takket være to gode prestasjoner av Rune Ertsås Først skaffet han oss et straffespark som Eirik Nordseth satte i mål, deretter gjorde Rune et flott forarbeid til utlikningsmålet som Eirik også sto bak, forteller Fossum.

Neste motstander for SFK blir nabo og divisjonskollega Verdal. Den kampen spilles på Verdal torsdag 2. mars.