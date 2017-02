Birgit Skarstein imponerte og overrasket alle da hun tok sin første VM-medalje

Birgit Skarstein (28) kunne juble for en meget sterk andreplass i VM i nordiske grener for funksjonshemmede i tyske Finsterau torsdag formiddag.

Levanger-jenta er vanligvis sterkest på kortere distanser, og var derfor sjeleglad for sølvet på torsdagens langdistanse.

– Dette er helt fantastisk! Utrolig artig, jubler Skarstein overfor Trønder-Avisa etter løpet.

– God kontroll

Amerikanske Oksana Masters tok gullet, 53,9 sekunder foran Skarstein. Andrea Eskau fra vertsnasjonen Tyskland tok bronsen, knappe ti sekunder bak den norske jenta.

Skarstein lå på andreplass hele veien, og hadde god kontroll på konkurrentene bak seg.

– Jeg fikk sekunderinger hele veien som fortalte at jeg lå nummer to. Etter hvert merket jeg at jentene bak meg slapp, og jeg følte jeg hadde god kontroll på sølvet. Dermed kunne jeg roe litt ned mot slutten, slik at jeg ikke gikk på en smell, forteller 28-åringen.

Nettopp smell var trenerteamet til Skarstein bekymret for:

– Jeg fikk høre etterpå at de var sikre på at jeg hadde åpnet for hardt da jeg ble sekundert inn på andreplass tidlig i løpet. Da er det ekstra deilig å vise dem at de tok feil, flirer 28-åringen.

Første medalje på snø

Skarstein har flere medaljer, inkludert gull, i hennes andre idrett, roing, men har hittil i karrieren ikke kommet på pallen i et mesterskap i langrennspigging. Derfor smakte sølvet ekstra godt.

– Jeg har vært på pallen i verdenscupen i år, og visste at jeg var i nærheten. Men at jeg gjør det på langdistanse er litt overraskende. Det er veldig deilig. Jeg slår mange gode løpere i dag, sier Skarstein, som takker støtteapparatet for god backing og ikke minst veldig gode ski.

«Drama» før start

Birgit Skarstein kan også avsløre at det ble en stressende start på løpet. Kun minutter før hun skulle i aksjon fant hun og teamet ut at de hadde forberedt seg på feil løype.

– Vi fikk høre like før start at løypa gikk et annet sted enn vi hadde fått beskjed om først. Jeg tror jeg fikk beskjeden sju minutter før løypa stengte for oppvarming, så det ble litt stress. Vi klarte å legge en ny plan og heldigvis gikk det veldig bra, flirer 28-åringen.

Én øvelse igjen

Frol-løperen åpnet verdensmesterskapet med femteplass på sprinten. Da var hun uheldig med en taktisk bom på tampen, som trolig kostet henne medalje. På onsdagens mix-stafett ble det en godkjent femteplass for Skarstein og Norge.

Etter torsdagens VM-sølv gjenstår mellomdistansen for Skarsteins del. Den går søndag, på mesterskapets siste dag.