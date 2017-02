Leif Kristian Haugen hyller familien etter storslalåm-bronsen

Like før slalåmrennet i Kitzbühel 14 dager før VM startet fortalte Leif Kristian Haugen at de gangene han har gjort det best, har familien hans vært til stede.

Fredagen i St. Moritz ble ikke unntak fra den regelen og gode tradisjonen. Da han feiret sin største triumf som alpinist noensinne med VM-bronse i storslalåm, var både samboer Marthe – fra Inderøy – og sønnen Olav på plass.

– Emosjonell

Men ikke bare det – 17 familiemedlemmer fra både hans egen og samboerens familie jublet ellevilt på tribunen, og det hadde de virkelig grunn til.

– De gangene jeg har gjort det aller best har familien vært på plass, og de skal være med til VM også, sa Haugen til NTB i Kitzbühel.

– Det er utrolig gøy at de er her. Du blir nesten emosjonell og du får oppleve det sammen med dem. De har vært med hele veien, sier han til VG.

Trygghet

Haugen følte helt klart det som en ekstra trygghet. I Kitzbühel ble det fjerdeplass, og allerede da drømte han om å ta sin første pallplass i VM. Han ble sanndrømt, men innrømmet overfor NTB etter bronsen fredag at han nesten ikke hadde trodd på drømmen selv.

– Da vi snakket om det i Kitzbühel, ble det nesten sagt i spøk, sa han.

Etter rennet og medaljen fredag var det premieutdeling og medaljekake på det norske hotellet. Det skulle bare mangle på Leif Kristian Haugens største dag som sportsutøver til nå.

– Vilt!

– Dette var vilt. Det er helt «sykt» med medalje, litt uvirkelig, men ordentlig gøy. Det er litt surrealistisk at jeg står her og snakker om VM-medalje. Jeg ga bånn gass, jeg angrep hele veien. Jeg tenkte «fortere, fortere, fortere», sa en smilende Leif Kristian Haugen til NRK etter målgang.

Haugen tok altså sin aller første VM-medalje. Østerrikeren Hirscher vant 25 hundredeler foran landsmannen Roland Leitinger. Haugen var 71 hundredeler bak vinneren.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Kristoffersen på fjerde

Lagkamerat Henrik Kristoffersen fikk det ikke til å stemme i finaleomgangen og måtte nøye seg med den sure fjerdeplassen. Bjørnar Neteland var nummer 28 etter første omgang, men gjorde en kostbar feil i starten av finaleomgangen. Han maktet ikke å klatre opp blant topp 20. Han ble nummer 26.

Flere kjørte ut i finaleomgangen. Løypa var krevende, det samme var vær- og lysforholdene.

Søndag er det slalåm, og det er i den disiplinen Leif Kristian Haugen har hatt størst framgang og de beste resultatene i tiden før VM.