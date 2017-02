Stod-gutta suser videre mot opprykk

Stod vant 3-1 hjemme mot Førde-2 lørdag kveld.

Det betyr at Stod langt på vei har sikret avdelingsseieren i 1. divisjon avdeling 2 når to kamper gjenstår.

I og med at det er kun ett lag som rykker opp fra de to 1.-divisjonsavdelingene, er det imidlertid et rankingsystem som avgjør hvem som rykker opp til neste sesongs eliteserie.

Mistet tredjesettet

Stod trakk det lengste strået i første sett. Lagene fulgte hverandre hele veien, men hjemmelaget vant med settsifrene 28-26. Andre sett ble vunnet 25-22, før Førde-2 vant med tilsvarende settsifre i tredje sett, et sett hvor vertene spilte langt under pari.

Det var uansett det gjestene hadde å gi av motstand. Førde-2, som spilte sin tredje kamp for helga lørdag kveld, raknet i det fjerde settet, og Stod vant enkelt med komfortable 25-12.

– Tre poeng var det viktigste i dag. Jeg syns vi spiller greit i første og andre sett, før vi slipper oss altfor mye ned i tredje. I fjerde er vi der vi skal være og da blir sifrene deretter, sier kaptein Arne Marius Følstad etter kampen.

Avgjøres i april

Stod topper sin avdeling med 27 poeng, fem poeng foran Blindheim på andre. Stod møter NTNUI-2 i Steinkjerhallen 4. mars og Blussuvold i Stodhallen 25. mars.

Siste rankinghelga, som høyst trolig blir avgjørende for opprykkskampen, avholdes første helga i april.