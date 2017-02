Norgescuprennet i Steinkjer er avlyst av sikkerhetsmessige årsaker

Norgescuprennet i skiskyting i Steinkjer måtte til slutt gi opp kampen mot værgudene.

Etter å ha trosset regn- og mildværet lørdag, ble det langt mer trøbbel søndag. Første pulje i morgentimene ble gjennomført, men arrangørene så seg nødt til å avlyse før de eldste klassene skulle i aksjon.

Sikkerhetsmessige årsaker

En enstemmig jury sto bak avlysningen.

– Det er sikkerhetsmessige årsaker til at vi er nødt til å avlyse. Jeg beklager sterkt på vegne av arrangørene, men sikkerheten til utøverne kommer alltid først, sier rennleder Torbjørn Wekre i Steinkjer Skiklubb.

– Vi føler vi har gjort det vi kan. At vi fikk enda mer regn enn vi forutså for ei uke siden, er veldig utgjort. Vannet har kommet til syne på steder vi ikke hadde forutsett problemer. Det førte til utfordringer i en del utforbakker, som gjorde at det lugget for utøverne. Da er det skummelt å gå, særlig med gevær på ryggen, fortsetter Wekre.

Utøverkritikk – og -støtte

Wekre og flere dugnadsivrige fra arrangørklubben var på plass på skistadion klokka halv fem søndag morgen. Da var det stor optimisme for at søndagen skulle gå som planlagt.

– Det så veldig bra ut da. Løypekjørerne startet å kjøre to maskiner kvart på fem, og etterpå så det veldig lovende ut. Bedre enn på samme tid på lørdag, faktisk. Da er det ekstra kjedelig at det blir som det blir, sier Wekre.

En del utøvere har rettet kritikk mot arrangørene etter avlysningen, men rennlederen har stort sett fått positive tilbakemeldinger.

– Vi har stor respekt for at utøvere er skuffet over at rennet blir avlyst, men fra lagledersida har vi til gode å høre en eneste negativ kommentar på beslutningen. Tvert imot har vi fått utrolig mange positive tilbakemeldinger for det vi har levert. Det gleder oss også å se at flere av utøverne har kommet med støttemeldinger, sier Wekre.