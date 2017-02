Sterkt og viktig bortepoeng for LHK-jentene

Fjellhammer 26 (14)

Levanger 26 (14)

Ett poeng mot middelhavsfarer Fjellhammer er på papiret en sterk prestasjon av nedrykkstruede Levanger.

Men LHK-jentene føler nok likevel at det er ett poeng tapt i og med at laget ledet med fire etter halvspilt andre omgang.

Jevnt

Det sto 14–14 til pause, etter en svært jevn første omgang.

Like etter sidebyttet begynte LHK-jentene å dra ifra, og det så svært lovende ut da rutinerte Izabela Duda Hildrum sørget for 19–23 etter 45 minutter. Vertene tok inn forspranget sakte, men sikkert, og gikk like godt opp i en tomålsledelse med drøye fire minutter igjen på klokka.

Da tok Levanger timeout, og fikk raskt betalt ved en redusering signert Lisa Nordseth. Drøye minuttet før slutt utlignet Vilde Evensen fra sjumetersmerket, og sørget med det for 26–26 og et potensielt viktig poeng for LHK i nedrykksstriden. Evensen hadde for øvrig full uttelling på sine seks straffekast, og ble delt toppscorer med Duda.

Fire kamper igjen

Fire kamper gjenstår for Levanger i årets 1. divisjon. Laget må trolig vinne minst to av dem for å berge plassen.