Markus Fossland tatt ut til junior-VM

En strålende sesong med tre NM titler i utfor, super-G og superkombinasjon har gitt Markus Fossland fra Stjørdal en plass på laget som sendes til junior-VM i Åre 6.-14. mars.

Markus forteller at det å få delta på junior-VM ikke var et mål før sesongen startet. Men da det ble seier i utfor under fartsuka på Hafjell i januar, forsto han at det kanskje kunne være en mulighet. Utrolig deilig å bli tatt ut til dette, sier Markus til hjemmesiden til Stjørdals-Blink.

Programmet: 8. mars: Utfor, 9. mars: Super-G og 11. mars: Superkombinasjon.

