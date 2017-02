Northug 13.-mann i VM-troppen

— Da er situasjonen sånn like før VM i Lahti at jeg går ut som 13.-mann og Hans Christer Holund går inn som 12 mann. Jeg føler selv at dette er helt riktig, sier Petter Northug, i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

Landslagssjefen roser Northug

— Hans Christer gjorde et veldig bra løp i Otepää i helga, og har vist bra form, så han kan være en reservejoker i dette mesterskapet på distanseløpene. For min del er jeg per dags dato kun aktuell for sprinten og femmila. Jeg har to løp å sikte meg inn på, så blir det spennende å se, hvis Hans Christer får sjansen, hva han kan utrette.

— Petter har teft for de riktige valgene i et mesterskap. Han viser hvilken stor sportsmann han er ved å lansere seg selv som reserve — og ikke løper nummer 12 — i troppen, sier landslagstrener Tor Arne Hetland.

— Petter har vraket seg selv til øvelsene han ikke er forhåndskvalifisert til, og fokuser nå maksimalt på sprint og 50km.

Klar for sprintgull

Petter er klar for å gå for gull i sprint. Skulle det bryte ut sykdom i troppen er Petter Northug jr. selvsagt en mann som kan kalles inn på kort varsel.

— Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger forbereder seg til VM hjemme i Norge og vil, om noen ikke blir syke, først komme til Lahti i slutten av mesterskapet, sier Hetland.