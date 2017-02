17 nordtrøndere med sentrale roller under VM

VM på ski i finske Lahti er bare noen dager unna. Torsdagens sprint er første øvelse på programmet, der hele fire nordtrøndere skal i aksjon. Petter Northug jr, Emil Iversen og Kathrine Harsem for Norge, samt lekværingen Thomas Hjalmar Westgård for Irland. I løpet av mesterskapet skal hele 17 nordtrøndere i aksjon. Det som utøvere eller noen som er en del av et støtteapparat.

Northug 13.-mann i VM-troppen — Jeg føler det er helt riktig, sier Petter Northug jr.

Til Lahti har Petter Northug jr. med seg seks hjelpere, som sammen med støtteapparatet til landslaget skal sørge for at mosbyggen står best mulig rustet i jakten på nye VM-medaljer.

Stig Rune Kveen, hans personlige trener, er den som vil være tettest på Northug under mesterskapet. Han har fått akkreditering og vil være på plass i løypene.

Manager Are Sørum Langås skal være sjåfør til Northug og Kveen, mens Are Løset er med som lege. Strindheim-leder Ole Thonstad er med som sportslig leder og har en ankerrolle i teamet.

– Han går inn og minner oss på hva som er viktigst til enhver tid. Petter bruker han som en samtalepartner, der de diskuterer dagens løp – og eventuelt morgendagens, sier Are Sørum Langås.

I tillegg vil foreldrene May og John Northug være på plass i mesterskapet. De skal brukes opp mot sponsorene.

Har ikke med kiropraktor

I tidligere mesterskap har Petter hatt med seg en egen kiropraktor og massør. Slik blir det ikke i Lahti.

– Eureka-behandlere gjør en jobb før avreise og er standby – litt avhengig av hvordan mesterskapet utvikler seg. Det er jo en litt annen inngang til VM denne gangen. Det er derfor vi gjør det slik. Ellers kjører vi samme team som i Falun, og det ble jo svært suksessfult, sier Langås.

Team Northug har leid en leilighet i nærheten av utøverhotellet. I Lahti, som i alle andre mesterskap, får ikke det private teamet tilgang til utøverhotellet. Det ser Langås på som uproblematisk.

– Vi har ikke gjort et forsøk å få tilgang. Det går helt greit for oss, og vi er trygge på at Petter får all den oppfølgingen han trenger, sier han.

Spent på hva Northug leverer

Manageren til Northug er spent før VM i Lahti.

– Vi blir en underdog denne gangen. Det blir en spennende tid framover. Selv om de som er tett på Petter snakker om Liberec 2009 og Oslo i 2011, hvor han også slet med formen, så har kanskje årets oppladning ikke vært helt optimal. Petter har jo gått færre skirenn denne sesongen, så vi er spent på hvordan dette mesterskapet blir, innrømmer Langås.

Team Northug vil være på plass i Lahti under hele mesterskapet, men det er stor sjanse for at Petter Northug reiser bort fra VM-byen.

– Det er liten vits å ligge i deltakerlandsbyen hvis han ikke skal gå noen renn mellom sprinten og femmila. Så det er ikke usannsynlig at Petter forlater VM-landsbyen underveis, sier Langås.

Tre mann i det irske teamet

En som blir værende i Lahti under hele mesterskapet er lekværingen Thomas Hjalmar Westgård. Med irsk mor representerer han Irland i VM. Westgård skal gå sprint, skiathlon, 15 kilometer klassisk og femmila. Han har med seg tre mann i sitt team.

– Det blir vel første gang at de folka blir satt på prøve. Jeg har fått hjelp av andre i de tidligere rennene jeg har gått. Men nå har jeg eget team på plass, sier Westgård.

Pappa Ove Westgård er med som servicemann, Dominic Mcaleenan er manager, mens Rolf Häggstrøm er smører.

– Jeg er fornøyd med at jeg klarte å ro noen i land. Det tyder på at jeg ikke er helt håpløs å være sammen med, smiler Westgård.

Mange i aksjon

Totalt i Lahti har hele 17 nordtrøndere en bestemt rolle i Lahti. Seks er utøvere, mens resten er støttepersonell.

Eirik Myhr Nossum fra Inderøy er landslagstrener for de norske herrene, mens Iver Tyldum fra Tyldum og libyggen Even Kvemo skal smøre skiene for de norske utøverne.

Ole Morten Iversen fra Meråker er trener for de svenske langrennsjentene

Åsmund Sæther fra Beitstad smører skiene til de britiske løperne, mens Bård Jørgen Elden er smøreleder for det norske kombinertlandslaget.

I tillegg til de nevnte ovenfor, er det også ventet et flust av nordtrønderske tilskuere i VM.