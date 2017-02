Mister viktige treningshopp

Onsdag skulle hopperne for første gang teste normalbakken i VM. Men mye vind skapte trøbbel for arrangøren. Etter hvert bestemte juryen seg for å avlyse både kvinnenes og herrenes treningsomganger.

– Det er kjedelig, sier Andreas Stjernen.

Sprova-hopperen har hatt en nedadgående kurve i hoppbakken den siste tiden, og hadde gledet seg til å få noen ordentlige treningshopp.

– Det er synd at det blir tre mindre hopp i bakken, men det er likt for alle. Håper det roer seg til i morgen, sier Stjernen.

28-åringen får imidlertid tre treningshopp torsdag. Etter disse hoppene blir det norske laget til den individuelle øvelsen i normalbakken tatt ut. Kvalifiseringen er fredag, mens selve rennet er lørdag kveld.