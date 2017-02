Stjernen kvalifisert i Lahti

Andreas Stjernen er klar for lørdagens renn i den minste VM-bakken i Lahti. Stjernen hoppet 89 meter under tunge forhold i kvalifiseringen, og endte på 24. plass av de som måtte kvalifisere seg for VM-konkurransen.

Daniel Andrë Tande, Robert Johansson og Johan Andrë Forfang er også kvalifisert for lørdagens renn.

Dawid Kubacki fra Polen vant kvalifiseringen.