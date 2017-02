Emil Iversen slo hull i veggen på gutterommet da han så skirenn på TV

På lørdagens pressekonferanse fikk Emil Iversen spørsmål om hvordan det er når han sitter i sofaen og ser et skirenn. Blir du engasjert, var spørsmålet?

– Jeg er jo ganske så engasjert når jeg ser skirenn. Jeg sitter, men er spent på kompisenes vegne, sa Emil Iversen.

– Vi måtte bare filme Emil

I etterkant av pressekonferansen la Emil Iversens fanklubb ut en videosnutt av Iversen fra OL i Vancouver 2010. Øvelsen er lagsprint, og det store idolet Petter Northug j. går inn til sitt første OL-gull.

I videoen ser vi at Iversen mister alle hemninger når Northug tar gull på lagsprinten med Øystein Pettersen. Videoen er filmet av kompisen Morten Tuseth. Han ga Trønder-Avisa tillatelse til å legge ut videoen.

– Emil kan være ganske så engasjert når han ser et skirenn. Jeg husker at han var i ganske så bra humør etter semifinalen, så jeg fant ut at jeg måtte filme finalen og se om han tok av like mye da. Han tok av for å si det sånn, sier Tuseth om øyeblikket fra 2010.

Iversen og Klæbo drømmer om å kopiere Northugs bragd i Falun Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo store drøm er å få gå på oppløpet i ensom majestet og cruise inn til gull på søndagens lagsprint.

Spent før lagsprinten

Han er en del av Iversens fanklubb og er på plass i Lahti. De har ikke billetter til lørdagens skiathlon, men skal selvfølgelig på arenaen å se på Emil på søndagens lagsprint.

– Vi er spente, men vi har stor tro på Emil. I morgen er det vel vi som klikker fullstendig, sier Tuseth.

Slo hull i veggen

Pappa Ole Morten Iversen husker godt den tiden da Iversen fulgte med på skirenn. Under OL slo Emil blant annet hull i veggen på gutterommet.

– Han ødela veggen på rommet sitt. Emil er ganske så engasjert når han ser skirenn. Jeg husker tiden der Emil og brødrene satt og så på. De satt ned i kjelleren, mens vi satt opp. Vi hørte dem godt.

– Er du like engasjert?

– Jeg er nok ikke det, tvert imot. Jeg er relativt rolig av meg, sier Ole Morten Iversen.