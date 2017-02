Gull til Marit Bjørgen

Marit Bjørgen dediserte gullet på 15 kilometer skibytte i VM til dopingdømte Therese Johaug.

Ingen kunne gjøre noe med Marit Bjørgen på 15 kilometer skibytte i Lahti. 36-åringen gikk fra hjemmehåpet Krista Pärmäkoski på slutten og tok sitt 15. VM-gull.Charlotte Kalla tok bronse på distansen.

Deler med Therese

Etter målgang fortalte Bjørgen at hun tenkte på en helt spesiell både før og under løpet.

– Dette er en medalje jeg vil dele med Therese Johaug. Før jeg reiste til VM sa jeg at jeg ville gå for henne og jeg savnet henne der ute i dag. Jeg hadde henne i bakhodet og dette er en medalje for Therese også, sa Bjørgen til NRK.

Kvartett

Det dannet seg fort en tetkvartett på distansen med Heidi Weng, Kalla,Pärmäkoski og Bjørgen. Ved skibyttet gikk de fire inn sammen.

Kvartetten ble fort til en duo da de to sistnevnte fikk en luke og like før slutt rykket Bjørgen seg til VM-gull foran hjemmehåpet fra Finland.

– Det var helt spesielt å gå med henne (Pärmäkoski) her i løypa og det var et vanvittig trykk. Men jeg så for meg den siste bakken og jeg lyktes godt med det, sa Bjørgen.

Tregt skibytte

36-åringen tapte noen sekunder da hun byttet ski etter klassiskdelen, men gikk deretter rett i tet. Kalla, som ofte bruker litt tid på å tilpasse seg fristil etter å ha gått klassisk måtte slippe sammen med Weng. De ga Bjørgen ogPärmäkoski en solid luke.

Bjørgen fortsatte å kjøre i tet, men finnen hang godt med og hadde gode ski. Da de gikk ut på sisterunden hadde de nærmest halvminuttet ned til Heidi Weng og Charlotte Kalla. Sistnevnte økte takten innledningsvis på sisterunden og seilte ifra Weng som ikke klarte å svare.

Mot hjemmehåpet

I tet startet Bjørgen ogPärmäkoski å kikke på hverandre da det nærmet seg mål. Bjørgen tok fram superrykket i den siste bakken og fikk en luke på toppen av bakken. Den klarte aldriPärmäkoski å tette til tross for gode ski og Bjørgen suste alene inn på oppløpet til sitt 15. VM-gull.

Heidi Weng fikk det tøft på slutten og endte på femteplass.