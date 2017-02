Iversen og Klæbo drømmer om å kopiere Northugs bragd i Falun

Lørdag morgen var det pressetreff med løperne som skal representere Norge på søndagens lagsprint i VM. Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo skal representere Norge på herresiden. Ungguttene innrømmer at de er revansjelysten etter torsdagens sprintnedtur. Iversen falt i sin semifinale, mens Klæbo tok bronse.

– Jeg er veldig revansjelysten. Sprinten var ikke noe høydepunkt for meg. Nå får jeg litt flere minutter på å komme meg lenger fram i feltet. Jeg ser lyst på å få representere Norge på lagsprinten, sier Emil Iversen.

– Jeg også er revansjelysten. Jeg har ikke fått gull. Vi er klar for å gå i krigen og er nødt til å gjøre alt vi kan. Jeg har lyst til at lagsprinten skal gå skikkelig bra.

Lyst til å gå alene på oppløpet

Under Falun-VM i 2015 stormet Finn Hågen Krogh og Petter Northug ifra fra første stavtak. Northug fikk gå helt alene i mål, og hadde et hav av tid ned til konkurrentene.

– Det er jo et drømmescenario for oss i morgen. Vi er to godt trente løpere og forhåpentligvis blir det gått fort hele dagen. Vi må være forberedt på flere scenarioer, men drømmeønsket er jo å få gå i ensom majestet på oppløpet. Det så ut som Petter likte det i Falun, sier Iversen.

- Hva ville oddsen for ett år siden vært på at dere skulle gå lagsprinten i VM for Norge?

– Den hadde vel vært høy. Så å si ingen andre enn familien og slektningene våre hadde hørt om oss. Det er ganske kult for begge to at vi sitter her i dag og skal gå for Norge i morgen, sier Iversen

Fornøyd med medalje

På lagsprinten går Iversen sammen med Klæbo. Unggutten fra Trondheim fikk spørsmål om alt annet enn gull vil være en skuffelse.

– Nei. Får vi medalje skal vi være fornøyd. Det er mange ulike scenarioer som kan skje. Er vi påskrudd kan vi kjempe helt der oppe, sier Klæbo.

– Får dere en større gullsjanse i løpet av mesterskapet?

– Det er vanskelig å si. Hvis vi har dagen i morgen skal vi absolutt ha en mulighet til å kjempe om medalje. Men mye skal klaffe. Jeg og Emil har sett fram til distansen og er forberedt på at det blir tøft, sier Klæbo.

Enkelt valg

Guttene ser på Russland og Finland som de argeste konkurrentene på lagsprinten. Hvilken etappe guttene går blir bestemt etter lørdagens treningsøkt.

– Valget om å ta ut Emil og Johannes var ganske enkelt. De er de beste til å representere Norge. De skal ikke i ilden på tremila og er derfor godt uthvilt. Emil og Johannes er i form og har vist gode resultater, sier Arild Monsen, sprinttrener.

Maiken Caspersen Falla går på damelaget. Den andre jenta blir tatt ut etter lørdagens 15 kilometer med skibytte.

– Det blir et veldig bra lag uansett hvem vi stiller med. Vi skal kjempe om medalje, sier Falla.