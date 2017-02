Pappa Iversen tok sin første VM-medalje som trener

– Dette var gøy. Vi er veldig godt fornøyd nå.

Det sa Ole Morten Iversen til Trønder-Avisa etter at han hadde sett Charlotte Kalla gå inn til svensk bronsemedalje på 15 kilometer skibytte i VM.

Ingen kunne gjøre noe med Marit Bjørgen på 15 kilometer skibytte i Lahti. 36-åringen gikk fra hjemmehåpet Krista Pärmäkoski på slutten og tok sitt 15. VM-gull.

Iversen startet som svensk landslagssjef før årets sesong og kunne lørdag juble for sin første mesterskapsmedalje som svensk trener.

– Jeg vet ikke om det har gått opp for meg. Jeg har ikke landet helt, men dette er jo fantastisk bra, sier Iversen.

Tung torsdag

Mange forventet at Ole Morten skulle få noe å juble for på torsdagens favoritt, men storfavoritten Stina Nilsson falt i semifinalen. Svenskenes beste plassering ble fjerdeplass. Det ble ikke bedre at sønnen Emil også falt på oppløpet i semifinalen.

– Jeg har hatt gode sprintdager og dårlige sprintdager før. Jeg vet akkurat hvordan det er, og torsdag var ikke noen stor dag for min del. I verdenscupen ville vi vært fornøyd med fjerde- og femteplass, men i mesterskap er det medalje som teller. Så i dag er vi veldig fornøyd med at det ble medalje på Kalla, sier Iversen.

Bjørgen med monsterrykk

Det dannet seg fort en tetkvartett på lørdagens distanse med Heidi Weng, Kalla,Pärmäkoski og Bjørgen. Ved skibyttet gikk de fire inn sammen.

Kvartetten ble fort til en duo da de to sistnevnte fikk en luke og like før slutt rykket Bjørgen seg til VM-gull foran hjemmehåpet fra Finland.

– Det var helt spesielt å gå med henne (Pärmäkoski) her i løypa og det var et vanvittig trykk. Men jeg så for meg den siste bakken og jeg lyktes godt med det, sa Bjørgen.

36-åringen tapte noen sekunder da hun byttet ski etter klassiskdelen, men gikk deretter rett i tet. Kalla, som ofte bruker litt tid på å tilpasse seg fristil etter å ha gått klassisk måtte slippe sammen med Weng. De ga Bjørgen ogPärmäkoski en solid luke.

Bjørgen fortsatte å kjøre i tet, men finnen hang godt med og hadde gode ski. Da de gikk ut på sisterunden hadde de nærmest halvminuttet ned til Heidi Weng og Charlotte Kalla. Sistnevnte økte takten innledningsvis på sisterunden og seilte ifra Weng som ikke klarte å svare.

I tet startet Bjørgen ogPärmäkoski å kikke på hverandre da det nærmet seg mål. Bjørgen tok fram superrykket i den siste bakken og fikk en luke på toppen av bakken. Den klarte aldriPärmäkoski å tette til tross for gode ski og Bjørgen suste alene inn på oppløpet til sitt 15. VM-gull.

Heidi Weng fikk det tøft på slutten og endte på femteplass.

– Bjørgen er bare dronningen. Det er ikke noe annet å si. Det er ikke overraskende at hun vant, men mer overraskende at Pärmäkoski var med helt inn.

– Hun er veldig sterk. Jeg bøyer meg i hatten, som de sier, sier faren.