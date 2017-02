Sjefens klare beskjed til Stjernen: – Forbedre teknikken

Kun en gang etter verdenscuprennet i Engelberg før jul har Andreas Stjernen vært inne blant de ti beste i et hopprenn. Sprova-hopperen leverer stabile resultater, men da mellom tiende og 20.-plass.

– Jeg leverer stabilt middelmådig. Jeg presterer brukbart hver gang, men klarer ikke å få ut noen kjempehopp. Det irriterer meg litt, sier Stjernen.

Landslagstrener Alexander Stöckl har vært fornøyd med Stjernens innsats denne sesongen. På spørsmål om hva Stjernen må gjøre for å kjempe seg inn blant topp ti i verden har Stöckl et klart svar.

– Forbedre teknikken, spesielt i satsbevegelsen. Han er god til å fly, men treffer ikke på hoppkanten.

– Kan Andreas klare å endre på dette nå?

– Jeg må ha troa på at han klarer det så fort som mulig, sier Stöckl.

Får ikke hoppe mix

I VMs aller første hopprenn ble Stjernen nummer 17. Han var fjerde beste nordmann og får ikke hoppe lagmix-konkurransen søndag kveld. Det er det Daniel Andre Tande og Johan Andre Forfang som gjør av guttene. Forfang ble beste nordmann på sjuendeplass i normalbakken.

– Det er jo skuffende at jeg ikke får hoppe mix-konkurransen. Samtidig hopper Forfang veldig bra i dag og det er bra at det er to hoppere som hopper bra nå. Jeg får heller legge meg i trening til storbakken, sier Stjernen.

Østerrikske Stefan Kraft sikret gullet. Sølvet gikk til tyske Andreas Wellinger, mens lagkamerat Markus Eisenbichler tok bronsen.

Om sin egen innsats i bakken lørdag hadde Stjernen følgende å si.

– Det er stabilt, men jeg synes hoppingen er grei. Jeg lander som en klovn og får dårlig stil. Jeg taper en del plasseringer, men det hadde uansett ikke vært bra nok til å være helt i toppen. Får håpe og tro at jeg gjør det bedre i storbakken, sier Stjernen.

– Det var ganske greit av Andreas i dag. Dessverre er han ikke i stand til å hoppe seg inn blant topp ti, men han gjør jo det ganske greit egentlig, sier Stöckl.

Rennet i storbakken arrangeres torsdag kveld.

– Jeg tror jeg skal oppnå bedre der enn jeg gjorde i normalbakken. Pallen ser ut som det er litt langt opp til, men man vet aldri, sier 28-åringen.